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Сегодня состоится презентация эмблемы Санкт-Петербурга как города-хозяина Евро-2020

Презентация эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора матчей чемпионата Европы 2020 года пройдет в четверг, информирует ТАСС. На торжественные мероприятия впервые после своего избрания прибыл глава УЕФА Александер Чеферин.

Презентация эмблемы состоится в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове, начало - 11:30 мск. Помимо Чеферина, в церемонии примут участие вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Санкт-Петербург завершает серию подобных мероприятий в других городах-организаторах Евро-2020, начавшуюся в сентябре минувшего года.
Сегодня, 08:58
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