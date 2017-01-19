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"Зенит" занял 17-е место в рейтинге клубов с самым большим доходом
"Манчестер Юнайтед" с доходом 689 миллионов евро занял первое место по этому показателю среди футбольных клубов по итогам сезона-2015/16, а "Зенит" с доходом 196,5 миллиона евро стал 17-м, сообщается на сайте компании Deloitte.
По итогам сезона-2014/15 доход "Манчестер Юнайтед" составил 519,5 миллиона евро. Рост дохода клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15) занял третье место - 620,1 миллиона евро в сезоне-2015/16. Второй стала "Барселона" - 620,2 миллиона.
"Манчестер Юнайтед", доходы которого выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты), впервые за последние 11 лет сместил "Реал" с первого места рейтинга.
Доход "Зенита", который является единственным российским клубом в рейтинге, составил 196,5 миллиона евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном. При этом отмечается, что петербургский клуб имеет самые низкие показатели по доходу от игрового дня, включая продажу билетов, (10,3 млн евро) и от реализации телевизионных прав (40,4 млн). Большую же часть дохода "Зенита" составляют спонсорские соглашения – 145,8 млн.
Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 689 млн евро,
2. "Барселона" (Испания) — 620,2,
3. "Реал" (Испания) — 620,1,
4. "Бавария" (Германия) — 592,
5. "Манчестер Сити" (Англия) — 524,9,
6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 520,9,
7. "Арсенал" (Англия) — 468,5,
8. "Челси" (Англия) — 447,4,
9. "Ливерпуль" (Англия) — 403,8,
10. "Ювентус" (Италия) — 341,1,
11. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 283,9,
12. "Тоттенхэм" (Англия) — 279,7,
13. "Атлетико" (Испания) — 228,6,
14. "Шальке" (Германия) — 224,5,
15. "Рома" (Италия) — 218,2,
16. "Милан" (Италия) — 214,7,
17. "Зенит" (Россия) — 196,5,
18. "Вест Хэм" (Англия) — 192,3,
19. "Интер" (Италия) — 179,2,
20. "Лестер" (Англия) — 172,1.
Р-Спорт
По итогам сезона-2014/15 доход "Манчестер Юнайтед" составил 519,5 миллиона евро. Рост дохода клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15) занял третье место - 620,1 миллиона евро в сезоне-2015/16. Второй стала "Барселона" - 620,2 миллиона.
"Манчестер Юнайтед", доходы которого выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты), впервые за последние 11 лет сместил "Реал" с первого места рейтинга.
Доход "Зенита", который является единственным российским клубом в рейтинге, составил 196,5 миллиона евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном. При этом отмечается, что петербургский клуб имеет самые низкие показатели по доходу от игрового дня, включая продажу билетов, (10,3 млн евро) и от реализации телевизионных прав (40,4 млн). Большую же часть дохода "Зенита" составляют спонсорские соглашения – 145,8 млн.
Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 689 млн евро,
2. "Барселона" (Испания) — 620,2,
3. "Реал" (Испания) — 620,1,
4. "Бавария" (Германия) — 592,
5. "Манчестер Сити" (Англия) — 524,9,
6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 520,9,
7. "Арсенал" (Англия) — 468,5,
8. "Челси" (Англия) — 447,4,
9. "Ливерпуль" (Англия) — 403,8,
10. "Ювентус" (Италия) — 341,1,
11. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 283,9,
12. "Тоттенхэм" (Англия) — 279,7,
13. "Атлетико" (Испания) — 228,6,
14. "Шальке" (Германия) — 224,5,
15. "Рома" (Италия) — 218,2,
16. "Милан" (Италия) — 214,7,
17. "Зенит" (Россия) — 196,5,
18. "Вест Хэм" (Англия) — 192,3,
19. "Интер" (Италия) — 179,2,
20. "Лестер" (Англия) — 172,1.
Р-Спорт
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