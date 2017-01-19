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"Зенит" занял 17-е место в рейтинге клубов с самым большим доходом

"Манчестер Юнайтед" с доходом 689 миллионов евро занял первое место по этому показателю среди футбольных клубов по итогам сезона-2015/16, а "Зенит" с доходом 196,5 миллиона евро стал 17-м, сообщается на сайте компании Deloitte.

По итогам сезона-2014/15 доход "Манчестер Юнайтед" составил 519,5 миллиона евро. Рост дохода клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Прежний лидер рейтинга мадридский "Реал" (577 миллионов евро в сезоне-2014/15) занял третье место - 620,1 миллиона евро в сезоне-2015/16. Второй стала "Барселона" - 620,2 миллиона.

"Манчестер Юнайтед", доходы которого выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты), впервые за последние 11 лет сместил "Реал" с первого места рейтинга.

Доход "Зенита", который является единственным российским клубом в рейтинге, составил 196,5 миллиона евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном. При этом отмечается, что петербургский клуб имеет самые низкие показатели по доходу от игрового дня, включая продажу билетов, (10,3 млн евро) и от реализации телевизионных прав (40,4 млн). Большую же часть дохода "Зенита" составляют спонсорские соглашения – 145,8 млн.

Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 689 млн евро,
2. "Барселона" (Испания) — 620,2,
3. "Реал" (Испания) — 620,1,
4. "Бавария" (Германия) — 592,
5. "Манчестер Сити" (Англия) — 524,9,
6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) — 520,9,
7. "Арсенал" (Англия) — 468,5,
8. "Челси" (Англия) — 447,4,
9. "Ливерпуль" (Англия) — 403,8,
10. "Ювентус" (Италия) — 341,1,
11. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) — 283,9,
12. "Тоттенхэм" (Англия) — 279,7,
13. "Атлетико" (Испания) — 228,6,
14. "Шальке" (Германия) — 224,5,
15. "Рома" (Италия) — 218,2,
16. "Милан" (Италия) — 214,7,
17. "Зенит" (Россия) — 196,5,
18. "Вест Хэм" (Англия) — 192,3,
19. "Интер" (Италия) — 179,2,
20. "Лестер" (Англия) — 172,1.

Р-Спорт
Теги: Зенит Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:19
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17
(2)
№17 Написал: vlees (Сегодня, 11:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
MIG,
Лол так дак сказал что нас обходят команды с более низким бюджетом чем у ростова,ты хоть пиши нормально,а то вас газовых сектантов трудно понять:)Особенно смешно про локомотив у которого денег как минимум не меньше,и обошел лишь один раз за последние годы:)А краснодар не может тратить бабло потому что не позволяет фейр плей финансовый,денег у Галицкого точно больше чем у Федуна
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: vlees
Ну давай расскажи мне

За последние пять лет: Краснодар, Ростов, Рубин, Локомотив - на длинной дистанции у всех бюджеты ниже.
Краснодар тот вообще под ФФП сидит - третий год берут только свободных агентов. При этом три раза подряд выходят в ЛЕ. Вы три раза подряд жидко абсираетесь(и по-другому это не назвать: Легия, а потом убогие клубы с Кипра и Швейцарии).
Еще ранее было смешно, как Кубань набрала с вами одинаковое количество очков в сезоне - команда вечно в долгах.
Так что уж кто бы п*издел, но не те кто сидят по уши в дерьме много лет подряд в чемпионате, позорят нас в еврокубках, и вот как только пятачок из дерьма высунут, так начинают этим самым дерьмом плеваться во всех вокруг. Позорники.


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№15 Написал: vlees (Сегодня, 11:33) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: vlees
Ростов вместе с 35 летним Калачевым

олооло, вас много лет обходят команды с более низким бюджетом, не забыл?
з.ы. вообще забавно как у большинства хрюсектантов бомбит )))

Ну давай расскажи мне знаток футбола какие команды много лет обходят Спартак с бюджетом ниже чем у Ростова,окей Ростов в том году обошел и нас.Очень интересно послушать питерского знатока laughing
Регистрация: 12.01.2017
№14 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ни стыда, ни совести.
Регистрация: 14.03.2010
№13 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:22) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: vlees
Ростов вместе с 35 летним Калачевым

олооло, вас много лет обходят команды с более низким бюджетом, не забыл?
з.ы. вообще забавно как у большинства хрюсектантов бомбит )))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№12 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:17) #
  • +3
  •  (3)

Жалкая попытка опорочить Газпром. Национальное достояние страны не может по своим доходам быть на 17-м (!!!) месте. Он - первый! sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№11 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 11:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо что Газпром не смотря на свои убытки продолжает поддерживать наш зенит.


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№10 Написал: vlees (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Ха...нищеброды негодуют

Ха ржу с газовых сектантов.Напокупают халков и других витселей за 100 лямов,а потом их обходит Ростов вместе с 35 летним Калачевым,вот это по настоящему смешно:)
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:02) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ха...нищеброды негодуют


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:51) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо быть под крылом Газпрома, надо 146 лямов не вопрос, понадобится 200 и это не проблема. Искусственно можно и первым сделать, только вот толку от этого никакого. По доходу на игровой день Спартак будет выше Зенита кстати
Регистрация: 2.02.2012
№7 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 10:46) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и молодцы!
Регистрация: 15.03.2009
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:34) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
уважаемый, а тепеь поведуй добрым людям, откуда они в свое время взяли деньги на покупку Халка, Витселя и Гарая!

во первых я ни в кеом случае не защищаю бомжей.
Мою "любовь" к ним знают все посетители данного сайта.
Почитай мои другие сообщения в ветках про бомжей.
Во вторых я прокомментировал исключительно обнародованные цифры.
И сделал это для того, чтоб никто не удивлялся откуда такое.
Они не заработали такие бабки на футболках Дзюбы, Кокорина и Юсупова с Рязанцевым. 4 года назад купили ХиВ за 100 мегаевро.
Там у них был неепический минус. В 2016 году продали обоих + Гарая. По бухбалансу плюс. Всё. Точка.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: vlees (Сегодня, 10:32) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Ну ничего удивительного. Халка только за 60 мегобаксов силили плюс доходы от еврокубков. Да Гарая за 20.
Нечему удивляться. Молодцы.

Тут за 15 год,сейчас расскажу для газовых глоров откуда у зенита якобы прибыль.

И так Из-за нарушения этого требования UEFA в 2014 г., когда убыток «Зенита» достиг 5,2 млрд руб., оштрафовал клуб на 12 млн евро и ввел ограничения на размер убытков по итогам 2015 г. – не более 30 млн руб. Убыток за 2014 г. носил «бумажный» характер, так как был связан с изменением курса валюты, говорит представитель «Зенита». По его словам, клуб вынужден был пересчитать обязательства по долгосрочным валютным кредитам в соответствии с новым курсом.

Потом газпромик вливает 6 млр рублей в этот мешок и зенит у нас становится прибыльным клубом,на сленге питерских сектантов эта операция проходит под кодовым названием "продажа шарфиков"
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:32) #
  • -6
  •  (6)

А дебет где,забыли Газпромовские деньги -заработали рубль потратили пять ,заработали на 17 место,потратили стыдно сказать...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 10:26) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Ну ничего удивительного. Халка только за 60 мегобаксов силили плюс доходы от еврокубков. Да Гарая за 20.Нечему удивляться. Молодцы.

уважаемый, а тепеь поведуй добрым людям, откуда они в свое время взяли деньги на покупку Халка, Витселя и Гарая! откуда у них деньги на строительство нового стадиона, который уже по стоимости превзошел не только Сочинскую Олимпиаду со строительством и стадиона и всех объектов!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: AlexM Москва (Сегодня, 10:21) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Динамо» М
какие доходы когда на шее сидят ?
Регистрация: 11.07.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:11) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ничего удивительного. Халка только за 60 мегобаксов силили плюс доходы от еврокубков. Да Гарая за 20.
Нечему удивляться. Молодцы.
Регистрация: 22.09.2007
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