Уволенный экс-наставник "Спортинга" из Хихона отказался от компенсации в 4 млн евро

Бывший наставник хихонского "Спортинга" Абелардо Фернандес отказался от компенсации в размере € 4 млн после того, как был уволен, сообщает Football Espana.Эта сумма причиталась ему в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта. Комментируя свою отставку, Абелардо, прослезившись, сказал: "Я переживаю за клуб и болельщиков, которых так люблю. Несмотря на то что у меня был контракт до 2020 года, я не мог брать деньги от клуба, который люблю. Я без проблем отказываюсь от денег. Есть более важные вещи. Например, преданность клубу".Абелардо был уволен вследствие слабого выступления команды в чемпионате Испании: по итогам 18 туров команда с 12 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.