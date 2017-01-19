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У Янника Боли имеются предложения от китайских клубов

Нападающий "Анжи" Янник Боли, трансфер которого в "Аль-Айн" из ОАЭ не состоялся, имеет несколько предложений от китайских клубов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу махачкалинского клуба.

Ранее стало известно, что "Аль-Айн", в котором Боли уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего нападающего. Такое решение было вызвано неожиданно выдвинутыми условиями клубом из Махачкалы, которые не были прописаны в договоре о переходе игрока.

"В последний момент стороны пришли к согласию, и трансфер не состоялся - это все, что известно на данный момент. Сейчас есть несколько предложений от китайских клубов, и Янник Боли уйдет из "Анжи". Как прокомментировал президент клуба Осман Кадиев на встрече с болельщиками, в команде будут играть только те, кто этого хочет", - рассказали в пресс-службе "Анжи".
Теги: Анжи Боли
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