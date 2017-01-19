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Осман Кадиев: Керимов сказал мне: "Или я закрываю "Анжи", или ты берешь и продолжаешь"

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о том, как стал во главе махачкалинского клуба.

"Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж не было. Перед Новым годом мне сообщили, что Сулейман Керимов хочет встретиться и что мне хотят сделать подарок к Новому году. Я спросил: "Какой? Машину хочет подарить?". Мне ответили: "Нет, то, что ты любишь больше всего". С этого все и началось.

Потом встретились с Сулейманом, и он говорит: "Я или бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет". На что я вынужден был согласиться.

Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы "Анжи" существовал и развивался. Сегодня цель "Анжи" - стать командой, коллективом, единой семьей", - цитирует Кадиева официальный сайт "Анжи".

[media=http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/osman_kadiev_budem_brat_duhom190117/]
Теги: Анжи
Сегодня, 10:26
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7
(2)
№7 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 11:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Ну почему сразу купил? Друзья подарили!" (с)
Регистрация: 4.10.2009
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Хочешь разорить друга - подари ему Анжи.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (5)

дяяя..Подарил бы мне кто-нить валенки..
Регистрация: 1.06.2014
№4 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:06) #
  • +6
  •  (6)

М-да, а сколько было понтов еще не так давно. Все лопнуло как мыльный пузырь.
Регистрация: 3.04.2013
№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Это как кукла надоевшая,взял и выбросил!А зачем тогда покупал-то?
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Один клуб на всю республику и тот не нужен. Не популярный вид спорта не борьба
Регистрация: 22.03.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:27) #
  • -1
  •  (7)

Или я закрываю или ты заваливаешь.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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