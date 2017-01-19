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Осман Кадиев: Керимов сказал мне: "Или я закрываю "Анжи", или ты берешь и продолжаешь"
Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о том, как стал во главе махачкалинского клуба.
"Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж не было. Перед Новым годом мне сообщили, что Сулейман Керимов хочет встретиться и что мне хотят сделать подарок к Новому году. Я спросил: "Какой? Машину хочет подарить?". Мне ответили: "Нет, то, что ты любишь больше всего". С этого все и началось.
Потом встретились с Сулейманом, и он говорит: "Я или бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет". На что я вынужден был согласиться.
Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы "Анжи" существовал и развивался. Сегодня цель "Анжи" - стать командой, коллективом, единой семьей", - цитирует Кадиева официальный сайт "Анжи".
[media=http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/osman_kadiev_budem_brat_duhom190117/]
"Я вам объясню, что произошло. Никаких покупок или продаж не было. Перед Новым годом мне сообщили, что Сулейман Керимов хочет встретиться и что мне хотят сделать подарок к Новому году. Я спросил: "Какой? Машину хочет подарить?". Мне ответили: "Нет, то, что ты любишь больше всего". С этого все и началось.
Потом встретились с Сулейманом, и он говорит: "Я или бросаю, просто закрываю фирму, или ты берешь и продолжаешь. Никаких других вариантов нет". На что я вынужден был согласиться.
Он сказал, что будет мне помогать, насколько это возможно, и выразил желание, чтобы "Анжи" существовал и развивался. Сегодня цель "Анжи" - стать командой, коллективом, единой семьей", - цитирует Кадиева официальный сайт "Анжи".
[media=http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/osman_kadiev_budem_brat_duhom190117/]
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