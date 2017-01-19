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Хави Гарсия: нас не нервирует отставание от "Спартака" в пять очков
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия считает, что в чемпионской гонке в чемпионате России еще ничего не решено.
"Да, наверное, можно сказать, что "Спартак" имеет небольшое преимущество перед "Зенитом", так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.
С тех пор, как я пришел в "Зенит", это лучший сезон "Спартака". Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку", - передает слова Гарсии ТАСС.
"Да, наверное, можно сказать, что "Спартак" имеет небольшое преимущество перед "Зенитом", так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.
С тех пор, как я пришел в "Зенит", это лучший сезон "Спартака". Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку", - передает слова Гарсии ТАСС.
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