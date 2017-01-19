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Хави Гарсия: нас не нервирует отставание от "Спартака" в пять очков

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия считает, что в чемпионской гонке в чемпионате России еще ничего не решено.

"Да, наверное, можно сказать, что "Спартак" имеет небольшое преимущество перед "Зенитом", так как команда не будет участвовать в еврокубках. У москвичей будет меньше матчей, больше времени на подготовку, меньше травм. С другой стороны, у нас длинная скамейка запасных, качественные игроки, поэтому мы вполне можем с этим справиться.

С тех пор, как я пришел в "Зенит", это лучший сезон "Спартака". Вторая часть чемпионата будет очень интересной, так как остальные команды поджимают лидера и не дадут ему стать чемпионом просто так. Нас не нервирует отставание от лидера в пять очков, просто мы больше не имеем права на ошибку", - передает слова Гарсии ТАСС.
Теги: Хави Гарсия Зенит
Сегодня, 10:31
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7
(1)
№7 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Адекватно,ты только играй без локтей и все будет гуд.
Регистрация: 3.11.2016
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ну конечно! smile


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (8)

Хорош п ...деть, вас только это и волнует. Уже который игрок Зенита об этом отставании и говорит.
Регистрация: 3.04.2013
№4 Написал: tab1946 Лондон (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
если бы тебя не нервировала то ты бы не писал об этом и не трясься как бомж а так жди скоро прилетит пи@дюлина все вы боитесь проиграть Спартаку зашугали вас бомжей
Регистрация: 1.04.2013
№3 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вас похоже вообще ничего не волнует
Регистрация: 22.03.2014
№2 Написал: vlees (Сегодня, 10:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Будем объективны друзья,Хави Гарсия дно,буду рад если зенит предложит ему новый контракт на привычные для него 5 млн в год.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:36) #
  • +1
  •  (7)

сергеи ивановы отдали честь
Регистрация: 7.12.2016
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