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"Спартак" провел первую тренировку в ОАЭ

"Спартак" провел первую тренировку на тренировочном сборе в ОАЭ, сообщает "Чемпионат".

Занятие пропускает нападающий Денис Давыдов, у которого температура. Полузащитник Александр Самедов присоединится к команде сегодня позже, игрок не смог прилететь вчера с командой из-за семейных обстоятельств.

Защитник Сердар Таски занимается в бассейне и зале с тренером по реабилитации Диего Мантавани. Боккети и Зе Луиш работают по индивидуальной программе, чтобы планово подойти к общей группе.
Теги: Спартак
Сегодня, 10:51
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:20) #
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спартак должен стать ещё сильнее, Каррера знает своё дело

и ваши минусы вам не помогут, пахучие дауны
Регистрация: 7.12.2016
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