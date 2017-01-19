Седрик Ямбере может покинуть "Анжи" и перебраться в Бельгию

Арендованный защитник "Анжи" Седрик Ямбере может продолжить карьеру в Бельгии. Напомним, права на 26-летнего футболиста принадлежат "Бордо".



К французскому футболисту проявляют интерес "Брюгге" и "Гент", а также кипрский АПОЭЛ, передает Girondinfos.