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Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей

Новому стадиону в Санкт-Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей, заявил вице-премьер правительства РФ и глава РФС Виталий Мутко.

"Вопрос адаптации к параметрам ФИФА. Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца (и город, и футбольный клуб "Зенит", и ФИФА).

Для чемпионата мира нужно еще 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов. "Зенит уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду ее называть", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Крестовский Зенит-Арена
Сегодня, 11:16
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19
(2)
№19 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 11:44) #
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для адаптации к чемпионату мира


Вот это заход!
Люди, они реально угорают над народом. Глум епаническими масштабами.
Нет , что бы честно сказать, объект не достроен , и нужны еще деньги. Охyеть.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№18 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: kuzz
Когда тему уже прикроют?

Когда прикроют эту наглую кормушку и тех кто жрёт из неё ?! angry
Регистрация: 23.09.2016
№17 Написал: khmel Питер (Сегодня, 11:41) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тварь ипаная,тебе бы его в грызло этот лярд затромбовать,ломиком,что бы усвоился как следует.Вот порождение сатаны.Каков поп,таков и приход.А потом выяснится,что сатана то и не знал ничего!!!!
Регистрация: 12.08.2012
№16 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 11:39) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
все таки правдива поговорка- "красть надо миллионами, что бы не посадили!" Что они там адаптировать собираются за такие деньги? Все золотом сделать?
Регистрация: 24.10.2010
№15 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 11:38) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
когда же вас всех пересажают...

А кто сажать-то будет?Вот в чём вопрос...Ни одна собака ещё не насрала на свой хвост!
Регистрация: 2.08.2015
№14 Написал: Gotikaoleg Шебекино (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
снести будет дешевле


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СПАРТАК НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Регистрация: 31.10.2011
№13 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 11:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
satisfied пока достроили, настала пора адаптировать?
может правда уже прикрыть эту тему? кроме раздражения ничего не вызывает


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Si es cuestión de confesar
no se preparar café
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№12 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:36) #
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Цитата: ssskkkbbb
посадить Мутко??? шутишь? его даже мельдоний не берет! человек - ГЛЫБА!

это и странно!
Путин ведет себя по отношению к нему не понятно.
По-большому счету можно на него все грехи списать и посадить пожизненно.
И все будут счастливы, особенно, росспорт.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№11 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
скзали что лярд нужен,а второй то лярд куда в карман себе? ну блин мудко аппетит возрос
Регистрация: 3.02.2011
№10 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (2)
online

стадион стал золотым министра за это сажать пора
Регистрация: 26.02.2016
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
посадить Мутко??? шутишь? его даже мельдоний не берет! человек - ГЛЫБА!

У нас тут недавно прокурора Лен. области арестовали... никто не удивился, ничего не поменялось, богатых гос.служащих меньше не стало.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:28) #
  • -1
  •  (7)

Интересно в топ10 путинских распилов этот "чудо" проект какое место займёт???? Думаю, переплюнет даже вротенбергский мост!
Регистрация: 17.06.2016
№7 Написал: vlees (Сегодня, 11:28) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Расстрелять.
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давай ещё!!!! laughing


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 11:25) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Когда тему уже прикроют?
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:24) #
  • +2
  •  (6)

Хахахаха.... в конец ублюдки офуфели!!! Воровство на самом высшем государственном уровне!
Регистрация: 17.06.2016
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:24) #
  • +2
  •  (4)

Сегодня одни цифры завтра другие,два месяца назад говорили об одном миллиарде,Вам не стыдно перед людьми зарплата которых в лучшем случае составляет 25000 рублей а пенсионеры ...воры в мировом масштабе.После 2017 года убежите все в заранее приготовленные хаты,ХАТА ВАС ЖДЁТ ОДНА-ТЮРЕМНАЯ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:21) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
когда же вас всех пересажают...
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Каждую неделю будут по 2 лярда добавлять?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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