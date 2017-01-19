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Гильерме, Чорлука и Майкон не сыграют против "Базеля"
"Локомотив" сегодня проведет второй товарищеский матч в рамках первого сбора в Испании.
Участия в игре против "Базеля" не примут вратарь Гильерме, защитники Ведран Чорлука и Неманья Пейчинович, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Майкон.
"Несколько игроков не сыграют по разным всех причинам. Но главное, что ребята хотят быстрее выйти, быть в группе, восстановиться, приобрести хорошие кондиции. Будем ждать. Они работают по своей программе, мы - по своей.
Коре находится в сфере наших интересов. Антон Миранчук приезжает в пятницу-субботу, будет работать над верхним плечевым поясом в тренажерном зале. Ему нужен месяц для восстановления.
Поприветствовали друг с друга с Думбия (бывший нападающий ЦСКА с 2016 года выступает за "Базель" — Прим.). Квалифицированный игрок, который оставил очень значительный след в России, о нем хорошего мнения не только болельщики ЦСКА.
Физическое состояние у игроков "Базеля" лучше, чем у нас. Мы тренируемся всего чуть больше недели, так что матч для нас будет сложным, самый серьезный соперник", - цитирует наставника "Локо" Юрия Семина "Матч ТВ".
Участия в игре против "Базеля" не примут вратарь Гильерме, защитники Ведран Чорлука и Неманья Пейчинович, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Майкон.
"Несколько игроков не сыграют по разным всех причинам. Но главное, что ребята хотят быстрее выйти, быть в группе, восстановиться, приобрести хорошие кондиции. Будем ждать. Они работают по своей программе, мы - по своей.
Коре находится в сфере наших интересов. Антон Миранчук приезжает в пятницу-субботу, будет работать над верхним плечевым поясом в тренажерном зале. Ему нужен месяц для восстановления.
Поприветствовали друг с друга с Думбия (бывший нападающий ЦСКА с 2016 года выступает за "Базель" — Прим.). Квалифицированный игрок, который оставил очень значительный след в России, о нем хорошего мнения не только болельщики ЦСКА.
Физическое состояние у игроков "Базеля" лучше, чем у нас. Мы тренируемся всего чуть больше недели, так что матч для нас будет сложным, самый серьезный соперник", - цитирует наставника "Локо" Юрия Семина "Матч ТВ".
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