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Российскому футбольному союзу исполнилось 105 лет

Сегодня исполняется 105 лет со дня основания основания первого официального футбольного органа страны. 19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.

"РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! Вместе мы продолжим трудиться на благо всего российского футбола!", - говорится на официальном сайте Союза.
Теги: РФС
Сегодня, 11:59
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(1)
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:12) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
исполнилось бы...
Регистрация: 16.03.2010
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