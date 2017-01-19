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Российскому футбольному союзу исполнилось 105 лет
Сегодня исполняется 105 лет со дня основания основания первого официального футбольного органа страны. 19 января 1912 года в Санкт-Петербурге состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение об образовании Всероссийского футбольного союза.
"РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! Вместе мы продолжим трудиться на благо всего российского футбола!", - говорится на официальном сайте Союза.
"РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! Вместе мы продолжим трудиться на благо всего российского футбола!", - говорится на официальном сайте Союза.
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