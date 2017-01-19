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Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказал свое мнение о переходе бывшего партнера по команде Александра Самедова в "Спартак".

"Самедов провёл в "Локомотиве" много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

Таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в "Динамо".

Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты и совершенно другой менталитет", - цитирует Фернандеша "Советский спорт".
Теги: Фернандеш Локомотив Самедов
Сегодня, 12:04
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(2)
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Самедов врое не играл ни в Зените ни в Цска.При том что он воспитанник Спартака.Какие разговоры?Он о чем?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:32) #
  • 0
  •  (4)

Самедов Саша играл за Локо всей душой, но пришёл дедушка которого не будет после этого сезона и пидерское руководство ,им наплевать что футболист сделал для клуба .Желаю Александру в матче с Локо забить.Ты честный и уважаемый ,я так думаю...Мимино.Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.

Ну, неблагодарные болельщицы Локо не считают его важным игроком.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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