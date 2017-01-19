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Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказал свое мнение о переходе бывшего партнера по команде Александра Самедова в "Спартак".
"Самедов провёл в "Локомотиве" много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.
Таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в "Динамо".
Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты и совершенно другой менталитет", - цитирует Фернандеша "Советский спорт".
"Самедов провёл в "Локомотиве" много лет, стал важной частью команды. Но таков футбол, игроки приходят и уходят. В таком случае единственное, что может сделать клуб, устроить так, чтобы команда не сильно почувствовала уход важного игрока и быстро перестроилась.
Таких переходов хватает не только в России, но и во всем мире. Не думаю, что трансфер Самедова заслуживает отдельного обсуждения или осуждения. К тому же он играл и в "Динамо".
Да, в Португалии подобный переход наверняка бы вызвал разговоры и споры. Но это разные чемпионаты и совершенно другой менталитет", - цитирует Фернандеша "Советский спорт".
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