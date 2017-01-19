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Стал известен логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина Евро-2020

Презентация эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора матчей Евро-2020 года состоялась в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове.

В мероприятии приняли участие президент УЕФА Александер Чеферин, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

"В Санкт-Петербурге представлена городская эмблема ЕВРО-2020, на которой красуется знаменитый Дворцовый мост", - говорится в твиттере УЕФА.

Стал известен логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина Евро-2020


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Сегодня, 12:44
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21
(4)
№21 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: kuzz
Сразу видно креативщики с лазурным оттенком работали над этим шедевром

Ещё и раскрасили в ЛГБТешные цвета ! grinning Фуфло .
Регистрация: 23.09.2016
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:16) #
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Цитата: командир
Разводные мосты - намёк на то, что всю страну развели на бабло

Разводные мосты, разводные мосты,
Вот опять попилил я под грохот и дым,
Разводные мосты, разводные мосты,
Навсегда завладели вы сердцем моим.
Разводные мосты, разводные мосты,
Навсегда завладели вы сердцем моим.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: командир (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (4)

Разводные мосты - намёк на то, что всю страну развели на бабло
Регистрация: 7.03.2016
№18 Написал: s.o.b. (Сегодня, 13:58) #
  • +1
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Болеет за:
КАМАЗ
Такое чувство, что эти две половины разводного моста не виделись очень долго и встречают друг друга с распростертыми объятиями
Регистрация: 16.09.2010
№17 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
На логотипе не хватает стадиона "Крестовский" с табличкой на которой золотом должны быть выгравированы дата начала, окончания и стоимости его строительства.
Регистрация: 30.11.2015
№16 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Своевременно опубликовали) На фоне новой эмблемы Юве - даже это шедевр)
Регистрация: 31.03.2015
№15 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 13:44) #
  • +1
  •  (5)
online

Убого как то....
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 13:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
не очень, могли интереснее придумать...
Регистрация: 24.10.2010
№13 Написал: ---ALEX--- Санкт-Петербург (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
сектант,
Ты можешь свалить.....
Регистрация: 13.03.2015
№12 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Karl XII
Горд, что Богом забытая шведская деревенька примет Евро-2020.

Какие же Вы убогие.
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: Karl XII (Сегодня, 13:06) #
  • -12
  •  (20)

Горд, что Богом забытая шведская деревенька примет Евро-2020.
Регистрация: 11.01.2017
№10 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:58) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
А где пила?

Так вон циркулярка с радостными человечками
Регистрация: 30.08.2009
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:56) #
  • +1
  •  (9)

А где пила?
Регистрация: 27.09.2015
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А по фактц,эмблкма как эмблема,ничего необычного..нормальная.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Сразу видно креативщики с лазурным оттенком работали над этим шедевром
Регистрация: 30.08.2009
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пищевик-Безтрофейник
vlees,
Явно меньше, чем зарплата у новый звезды нашего великого Пищевика Луиса Андрианы Членентаны

Очередной клоун))))хорошо что вы есть на сайте с вами весело,но плохо что мы в одной стране живем с такими придурками.
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: myzetinsuperclub (Сегодня, 12:52) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Позор.Мне не нравится.

Олдовый болельщик зенита с 2007 года.


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Болею за зенит с 2007
Регистрация: 6.10.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пищевик-Безтрофейник
vlees,
Явно меньше, чем зарплата у новый звезды нашего великого Пищевика Луиса Андрианы Членентаны

Смешно как глор зенита пытается задеть Спартак создавая левые аккаунты и называя его безтрофейник когда у Спартака этих трофеев в 2 раза больше:)Ладно у Спартака,даже у Акинфеева их больше за 30 лет чем у зенита за 90,газовые дурачки такие смешные:)
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: Пищевик-Безтрофейник 321-совка (Сегодня, 12:48) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
vlees,
Явно меньше, чем зарплата у новый звезды нашего великого Пищевика Луиса Андрианы Членентаны


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Вперед Пищевик! Вперед курятник! Вперед безтрофейник! Т0ЛЬКА СПОРТАГ!
Регистрация: 11.01.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
у Ювентуса пизже
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько миллиардов потратили на этот уг? laughing
Регистрация: 12.01.2017
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