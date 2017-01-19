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Стал известен логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина Евро-2020
Презентация эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора матчей Евро-2020 года состоялась в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове.
В мероприятии приняли участие президент УЕФА Александер Чеферин, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
"В Санкт-Петербурге представлена городская эмблема ЕВРО-2020, на которой красуется знаменитый Дворцовый мост", - говорится в твиттере УЕФА.
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В мероприятии приняли участие президент УЕФА Александер Чеферин, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, а также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
"В Санкт-Петербурге представлена городская эмблема ЕВРО-2020, на которой красуется знаменитый Дворцовый мост", - говорится в твиттере УЕФА.
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