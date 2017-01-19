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Дрезденское "Динамо" оштрафовано на €40 тысяч за брошенную на поле голову быка

Дрезденское "Динамо" оштрафовано на €40 тыс. за выходку своих фанатов в матче первого раунда Кубка Германии против РБ "Лейпциг", сообщает Bild. Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой "Динамо" в серии пенальти.

По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать "Динамо" на €60 тыс., но позже немного смягчил приговор.

Газета.ru
Сегодня, 12:59
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(3)
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:12) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
за эту победу ничего не жалко
впрочем Гол гогия ганноверу в том же ряду


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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