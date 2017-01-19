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Дрезденское "Динамо" оштрафовано на €40 тысяч за брошенную на поле голову быка
Дрезденское "Динамо" оштрафовано на €40 тыс. за выходку своих фанатов в матче первого раунда Кубка Германии против РБ "Лейпциг", сообщает Bild. Встреча состоялась 20 августа и закончилась победой "Динамо" в серии пенальти.
По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать "Динамо" на €60 тыс., но позже немного смягчил приговор.
Газета.ru
По ходу того матча болельщики дрезденского клуба бросили на поле отрубленную голову быка. Изначально спортивный суд Германии требовал оштрафовать "Динамо" на €60 тыс., но позже немного смягчил приговор.
Газета.ru
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