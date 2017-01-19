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Роман Широков: поразмыслив, понял, что карьеру футболиста не продолжу

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что принял решение не возобновлять игровую карьеру.

"Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с "Уралом", который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали.

У нас собралась отличная команда, и мне не хочется её бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков
Сегодня, 13:13
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7
(1)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
это решил после многих вью посредников и работодателей?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 13:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Походу ромыч хотел последний контракт, в футбол нашёл бы где гонять


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:36) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: fd65
Очень жаль ,думающий и креативный игрок был...Надеюсь конюшня устроит ему прощальный матч, он это заслужил.

Я считаю, что каждый клуб, где выступал Роман должен устроить ему прощальный матч.
Начать можно с конюшни, закончить Химками


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 13:25) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: fd65
Очень жаль ,думающий и креативный игрок был...Надеюсь конюшня устроит ему прощальный матч, он это заслужил.

Сразу видно не далекий..
Все что он добился так это в Зените. Причем здесь Цска?! Если он воспттанник, это не значит что они должны ему прощ. матч устраивать.

От болотных дождешься только от мертвого осла уши...
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Очень жаль ,думающий и креативный игрок был...Надеюсь конюшня устроит ему прощальный матч, он это заслужил.

Сразу видно не далекий..
Все что он добился так это в Зените. Причем здесь Цска?! Если он воспттанник, это не значит что они должны ему прощ. матч устраивать.
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
он этого заслужил.

чем?
он цска ничем не угодил кроме спортшколы 20 лет назад
сидел на скамейке и ждал евро, хотя уже года два пора было закончить карьеру и не мучить зрителей гладким безынициативным бегом


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 13:18) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль ,думающий и креативный игрок был...Надеюсь конюшня устроит ему прощальный матч, он это заслужил.
Регистрация: 3.12.2016
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