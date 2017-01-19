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Руслан Нигматуллин: Хенти и Шкулетич? От балласта нужно избавляться
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказал свое мнение относительно трансферной политики железнодорожников в зимнее "окно".
— «Локомотив» покидают Александр Самедов и Эзекьель Хенти. Это потери для клуба?
— Что касается Хенти, то его приглашение изначально было авантюрой. Это были выброшенные деньги. Не хотелось бы плохо отзываться о предыдущем руководстве, но это был его «косяк». Даже спортивный директор «Марибора» Златко Захович тогда удивился, чем мог Хенти так заинтересовать «Локо», и сказал, что никогда не взял бы его в свою команду. А Захович знал Хенти гораздо ближе. Так что от балласта нужно избавляться.
То же самое касается и Петара Шкулетича, который в целом игрок неплохой, но не подходит под схему «Локомотива». Есть информация, что он уже выставлен на трансфер и активно ищет себе новую команду. Его агенты работают.
Что же касается Самедова, то это самая главная потеря. Несомненно, он был лидером команды в последние годы. Всё-таки россиян с лидерскими качествами с высоким уровнем мастерства в «Локо» сейчас мало, а теперь станет еще на одного стало меньше. Да и в целом получается, что классных футболистов в «Локомотиве» сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки.
В свою очередь, Самедов — это, конечно, усиление для «Спартака». В ближайшие два-три года он еще сможет играть на высоком уровне и приносить пользу красно-белым. Это опытный футболист, и проблем с ним, думаю, вообще не будет никаких. Тем более, он уже играл в «Спартаке».
— Возможный уход Алексея Миранчука тоже станет потерей для «Локо»? Контракт с ним, похоже, могут в итоге не продлить.
— Переговоры с Миранчуком, действительно, затянулись. Понять аппетиты футболиста можно. Игрок молодой, перспективный. «Локомотив» платит большие суммы многим своим футболистам, и воспитанник команды в этом плане обиженным быть не хочет. Поэтому агенты настаивают на хорошей зарплате, хороших комиссионных.
К чему это приведет — сложно сказать. Но, конечно, будет досадно, если своего воспитанника «Локомотив» потеряет. Но все же тратить деньги, конечно, тоже нужно с умом, не раздавая, как в Китае, огромные зарплаты. Так что в любом случае пожелаем «Локомотиву» и Миранчуку договориться.
Sportbox
— «Локомотив» покидают Александр Самедов и Эзекьель Хенти. Это потери для клуба?
— Что касается Хенти, то его приглашение изначально было авантюрой. Это были выброшенные деньги. Не хотелось бы плохо отзываться о предыдущем руководстве, но это был его «косяк». Даже спортивный директор «Марибора» Златко Захович тогда удивился, чем мог Хенти так заинтересовать «Локо», и сказал, что никогда не взял бы его в свою команду. А Захович знал Хенти гораздо ближе. Так что от балласта нужно избавляться.
То же самое касается и Петара Шкулетича, который в целом игрок неплохой, но не подходит под схему «Локомотива». Есть информация, что он уже выставлен на трансфер и активно ищет себе новую команду. Его агенты работают.
Что же касается Самедова, то это самая главная потеря. Несомненно, он был лидером команды в последние годы. Всё-таки россиян с лидерскими качествами с высоким уровнем мастерства в «Локо» сейчас мало, а теперь станет еще на одного стало меньше. Да и в целом получается, что классных футболистов в «Локомотиве» сейчас можно пересчитать по пальцам одной руки.
В свою очередь, Самедов — это, конечно, усиление для «Спартака». В ближайшие два-три года он еще сможет играть на высоком уровне и приносить пользу красно-белым. Это опытный футболист, и проблем с ним, думаю, вообще не будет никаких. Тем более, он уже играл в «Спартаке».
— Возможный уход Алексея Миранчука тоже станет потерей для «Локо»? Контракт с ним, похоже, могут в итоге не продлить.
— Переговоры с Миранчуком, действительно, затянулись. Понять аппетиты футболиста можно. Игрок молодой, перспективный. «Локомотив» платит большие суммы многим своим футболистам, и воспитанник команды в этом плане обиженным быть не хочет. Поэтому агенты настаивают на хорошей зарплате, хороших комиссионных.
К чему это приведет — сложно сказать. Но, конечно, будет досадно, если своего воспитанника «Локомотив» потеряет. Но все же тратить деньги, конечно, тоже нужно с умом, не раздавая, как в Китае, огромные зарплаты. Так что в любом случае пожелаем «Локомотиву» и Миранчуку договориться.
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