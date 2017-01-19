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Александер Чеферин: в Санкт-Петербурге приятно находиться, я люблю Россию

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что Санкт-Петербург не случайно был выбран одним из городов, которые в 2020 году будут принимать матчи чемпионата Европы.

"Участие в чемпионате Европы почётно для каждой страны. И это важно для самого Петербурга. Наш выбор для проведения чемпионата Европы 2020 не был случайным. Уверен, что будет превосходная организация - всё пройдёт великолепно и в дружеской тёплой атмосфере.

У России прекрасная история. И всё это видно в красивейшей архитектуре Санкт-Петербурга, здесь приятно находиться. Я люблю Россию (сказал на русском)", — передаёт слова Чеферина "Чемпионат".
Теги: Чеферин
Сегодня, 13:46
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