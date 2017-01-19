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Роман Широков: "Зенит" с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит - "Спартак"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков сравнил петербургскую команду прошлых лет с нынешней.

"Зенит" с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит - "Спартак", который сейчас идёт с отрывом. "Зенит" и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация.

"Спартак" в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет. Чемпионом становится команда, которой чуть больше везёт, и "Спартаку" повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах.

Возможно, что после перерыва удача повернётся к сине-бело-голубым. Тем-более "Спартак" приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит Спартак
Сегодня, 14:53
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15
(4)
№15 Написал: скальп (Сегодня, 16:02) #
  • -1
  •  (3)

питерские,ешьте полной ложкой
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:57) #
  • 0
  •  (0)

с халком газ был однозначно сильнее, терь остались тока судьи
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:50) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: vlees
Будем объективны друзья,весной будем сражаться за золото с цска,титул должен остаться в Москве.Питер должен страдать.


И опять на БРОМОНТАНЕ спартачи Поросята!!
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 15:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Лучше был ,тут без вариантов.
Регистрация: 15.06.2016
№11 Написал: vlees (Сегодня, 15:28) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
vlees,страдать ты будешь, когда тебе анус развальцуют

Я понимаю что с приездом в клуб Молло питерские болельщики все больше хотят поговорить об анусе,но я не хочу. expressionless
Регистрация: 12.01.2017
№10 Написал: barsenal Уфа (Сегодня, 15:26) #
  • +4
  •  (4)

канеш халк все тянул..
Регистрация: 1.06.2014
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
..."Зенит" с Халком и Витселем, наверно, был получше.
Толерантный Широков, как несоленая еда, полезно, но противно.
Зенит не хуже или лучше, Зенит другой, это невозможно не заметить ..
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:18) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
vlees,страдать ты будешь, когда тебе анус развальцуют
Регистрация: 21.07.2011
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:16) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: vlees
Будем объективны друзья,весной будем сражаться за золото с цска,

если быть объективным, то ничего не ясно, всё может повернуться в любую сторону и некуй пистеть раньше времени.. wink


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: vlees (Сегодня, 15:11) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Будем объективны друзья,весной будем сражаться за золото с цска,титул должен остаться в Москве.Питер должен страдать.
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: junga Нижний Новгород (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
.весной не будет хуже . Подход изменился ...


любопытно, какой подход и к чему? придет весна посмотрим, а пока ничего еще не ясно, да и Рома еще не видел нынешний Зенит а уже сравнивает с ХалкоВитселевым


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 15:09) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
.весной не будет хуже .

Думаю, весной будет лучше smiley
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: пантейлемон (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (7)

а вот лично я что то особенного и выдающегося в вентиле не заметил в отличии от Халка hushed hushed
Регистрация: 21.09.2016
№2 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 15:06) #
  • +4
  •  (6)

Роман и тем и этим...как в мультике из детства.
Регистрация: 18.01.2017
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
В этот раз ты не угадал Рома...весной не будет хуже . Подход изменился ...
Регистрация: 18.06.2015
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