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Роман Широков: "Зенит" с Халком и Витселем был получше, сейчас фаворит - "Спартак"
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков сравнил петербургскую команду прошлых лет с нынешней.
"Зенит" с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит - "Спартак", который сейчас идёт с отрывом. "Зенит" и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация.
"Спартак" в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет. Чемпионом становится команда, которой чуть больше везёт, и "Спартаку" повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах.
Возможно, что после перерыва удача повернётся к сине-бело-голубым. Тем-более "Спартак" приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Зенит" с Халком и Витселем, наверно, был получше. В текущем чемпионате фаворит - "Спартак", который сейчас идёт с отрывом. "Зенит" и ЦСКА постараются составить конкуренцию, тем более у команды из Санкт-Петербурга не такое большое отставание. Я ни за кого не болею, просто смотрю, как разрешится ситуация.
"Спартак" в каких-то матчах показывает чемпионскую игру, а в каких-то нет. Чемпионом становится команда, которой чуть больше везёт, и "Спартаку" повезло больше в первом круге чемпионата, когда он забивал на последних минутах.
Возможно, что после перерыва удача повернётся к сине-бело-голубым. Тем-более "Спартак" приучил нас, что весной команда играет не очень хорошо", - цитирует Широкова "Чемпионат".
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