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Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" из Ташкента перенесен на завтра

Товарищеский матч между "Зенитом" и ташкентским "Локомотивом" отменен, информирует официальный Твиттер сине-бело-голубых.

Сообщается, что поединок перенесен с 19-го января на 20-е. Встреча начнется в 16-00 по местному времени.
Теги: Зенит
Сегодня, 14:57
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6
(0)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)

с Видеотонами зениту сложно тягаться))
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: Батька (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: vlees
Луческу решил болт забить на тренировки и просто катает товарки)

правильно накуй что то придумывать упражнения там всякие, тактику объяснять это все долго, нудно, надо думать !!

А тут красота 6 дней - 6 игр =))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: vlees (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Луческу решил болт забить на тренировки и просто катает товарки)
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergant
@zenit_spb
Друзья, сегодняшний матч против молодежного состава ташкентского «Локомотива» отменен. Игра с основным составом пройдет завтра.


Опять оманский номер хотели повторить, но стало стыдно обыгрывать детей?)))

2 игры должно было быть


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Sergant
Опять оманский номер хотели повторить, но стало стыдно обыгрывать детей?)))

smile Дзюба не в форме сегодня еще ... завтра выйдет пентатрик сделает с молодежью ташкентской ))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Sergant (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
@zenit_spb
Друзья, сегодняшний матч против молодежного состава ташкентского «Локомотива» отменен. Игра с основным составом пройдет завтра.


Опять оманский номер хотели повторить, но стало стыдно обыгрывать детей?)))
Регистрация: 15.12.2016
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