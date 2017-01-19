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Акционер "Атлетико": клубы не зарабатывают деньги, они их прожигают

Китайский бизнесмен Ван Цзяньлинь, владелец 20% акций "Атлетико", высказался о расширении чемпионата мира до 48 команд и о не желании становиться основным акционером мадридцев.

"Цель их расширения – заработать деньги. Очевидно, что новое руководство ФИФА более ориентировано на получение дохода.

Предложение "Атлетико"? Клубы не зарабатывают деньги, они их прожигают. Вот почему они хотели, чтобы я стал владельцем контрольного пакета акций, акционером номер один. Но я сказал: "Нет, я хочу быть вторым номером", - заявил бизнесмен.

Ван Цзяньлинь – владелец компании Dalian Wanda Group Co. По данным Forbes, он – богатейший человек Азии в 2016 году с состоянием 28,7 миллиарда долларов.

Sports.ru
Теги: Атлетико
Сегодня, 15:13
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