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Таски, Боккетти и Зе Луиш тренировались по индивидуальной программе (фото)
"Спартак" приступил к тренировкам на сборе в Абу-Даби.
Сегодня в 10:15 спартаковцы отправились на первую в новом году тренировку. В ближайшие две недели красно-белые будут работать на самом крупном стадионе ОАЭ, который носит имя первого президента объединенной страны Зайда ибн Султана Аль Нахайяна.
В первом занятии приняли участие 24 футболиста. Александр Самедов присоединится к команде сегодня во второй половине дня. Денис Давыдов затемпературил еще в Москве, и ему потребуется некоторое время для того, чтобы победить простуду. А Сердар Таски вместе с тренером по реабилитации Диего Мантовани занимался в бассейне и в тренажерном зале при отеле.
Что касается Сальваторе Боккетти и Зе Луиша, пропустивших концовку первой части чемпионата из-за травм, то им Массимо Каррера и руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов предложили выполнить ту часть нелегкой программы, которая им по силам и не будет грозить неприятными последствиями. К счастью, никакого дискомфорта в ходе занятия оба игрока не почувствовали и отработали его до самого конца.
Занятие началось с того, что футболисты разделились на группы и приступили к беговым упражнениям для замера пульса. Затем их ожидала игра в квадраты, снова бег и упражнения на растяжку. В общей сложности тренировка продолжалась около полутора часов.
После ее окончания футболисты уделили несколько минут представителям СМИ.
ФК "Спартак"
Сегодня в 10:15 спартаковцы отправились на первую в новом году тренировку. В ближайшие две недели красно-белые будут работать на самом крупном стадионе ОАЭ, который носит имя первого президента объединенной страны Зайда ибн Султана Аль Нахайяна.
В первом занятии приняли участие 24 футболиста. Александр Самедов присоединится к команде сегодня во второй половине дня. Денис Давыдов затемпературил еще в Москве, и ему потребуется некоторое время для того, чтобы победить простуду. А Сердар Таски вместе с тренером по реабилитации Диего Мантовани занимался в бассейне и в тренажерном зале при отеле.
Что касается Сальваторе Боккетти и Зе Луиша, пропустивших концовку первой части чемпионата из-за травм, то им Массимо Каррера и руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов предложили выполнить ту часть нелегкой программы, которая им по силам и не будет грозить неприятными последствиями. К счастью, никакого дискомфорта в ходе занятия оба игрока не почувствовали и отработали его до самого конца.
Занятие началось с того, что футболисты разделились на группы и приступили к беговым упражнениям для замера пульса. Затем их ожидала игра в квадраты, снова бег и упражнения на растяжку. В общей сложности тренировка продолжалась около полутора часов.
После ее окончания футболисты уделили несколько минут представителям СМИ.
ФК "Спартак"
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