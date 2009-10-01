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Луис Адриано: надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня (фото)

Новый форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о первой тренировке в составе красно-белых на сборе в ОАЭ.

— Устали?

— Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.

— Уж вам-то известно, что иначе "Зенит" с Луческу не обыграть, правда?

— К матчам с командами вроде "Зенита" или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, - цитирует Адриано официальный сайт "Спартака".

Луис Адриано: надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня (фото)
Теги: Адриано Спартак
Сегодня, 15:29
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16
(3)
№16 Написал: gena26 (Сегодня, 16:34) #
  • 0
  •  (0)

Интересно, а в ЦСка кто будет забивать
Регистрация: 14.01.2017
№15 Написал: Кристоф (Сегодня, 16:28) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Liberator
А сколько может забить "безголовый" футболист?

Это же у вас в команде Кокорины и Дзюбы. Сколько они головой забили?
Регистрация: 16.08.2008
№14 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Интересно, как часто он забивает головой.

А сколько может забить "безголовый" футболист? smile
Регистрация: 3.04.2016
№13 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 16:26) #
  • +1
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: safonas
Цитата: Karl XII
И всё же Луис похож на Андрюшу Тихонова! Такое же телосложение, черты лица и самое главное то, что они родом из одного города! Руководство "Спартака" удивляет армию своих болельщиков уже на протяжении пятнадцати лет! И мы надеемся, что эта традиция продлится минимум ещё столько же.

на мамку твою он похож и ты видимо тоже

Клон Ульрики Элеоноры Датской в Спартаке? laughing


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№12 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давай , работай , доказывай . Здесь столько тех , кто в тебя не верит - посрами их всех . Ждём голов , если они с Зе Луишем сыграются - соперникам ждать большой беды , надеемся .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№11 Написал: safonas (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Karl XII
И всё же Луис похож на Андрюшу Тихонова! Такое же телосложение, черты лица и самое главное то, что они родом из одного города! Руководство "Спартака" удивляет армию своих болельщиков уже на протяжении пятнадцати лет! И мы надеемся, что эта традиция продлится минимум ещё столько же.

на мамку твою он похож и ты видимо тоже


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:19) #
  • -3
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Цитата: vlees
Спартаке теперь 2 сильных центр форварда

Интересно, как часто он забивает головой.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Karl XII (Сегодня, 16:11) #
  • -4
  •  (12)

И всё же Луис похож на Андрюшу Тихонова! Такое же телосложение, черты лица и самое главное то, что они родом из одного города! Руководство "Спартака" удивляет армию своих болельщиков уже на протяжении пятнадцати лет! И мы надеемся, что эта традиция продлится минимум ещё столько же.
Регистрация: 11.01.2017
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:08) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
надеюсь приехал игрок высокого класса.а то читал о нем ранее инфу.купили благодаря агенту и купили хрен знает кого.но Луческу сделал из него игрока.а у нас посмотрим

Луческу авторитетный тренер, вот и сделал из андриано звезду, как поведет себя со звездой начинающий тренер Карера, уже сейчас кажется бесперспективным,- где Андриано, и где Каррера.
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: скальп (Сегодня, 16:06) #
  • 0
  •  (10)

К матчам с командами вроде "Зенита" или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии.


досмеялись бомжеослики
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Вопросы идиотские какие-то


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (4)

верю в Луиса: голы будут
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (4)

Вперед,Спартак.
Регистрация: 18.01.2017
№3 Написал: vlees (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Будет объективны друзья,в Спартаке теперь 2 сильных центр форварда,Самедову остается только навешивать.
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (3)

Да, поглядим.. Удачи!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:30) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
надеюсь приехал игрок высокого класса.а то читал о нем ранее инфу.купили благодаря агенту и купили хрен знает кого.но Луческу сделал из него игрока.а у нас посмотрим


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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