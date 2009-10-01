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Луис Адриано: надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня (фото)
Новый форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал о первой тренировке в составе красно-белых на сборе в ОАЭ.
— Устали?
— Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.
— Уж вам-то известно, что иначе "Зенит" с Луческу не обыграть, правда?
— К матчам с командами вроде "Зенита" или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, - цитирует Адриано официальный сайт "Спартака".
— Устали?
— Да, подустал, конечно. У меня был длительный перерыв в тренировочном процессе, а сейчас сразу же серьезная нагрузка. Но мы все здесь профессионалы и понимаем, что надо терпеть, надо доказывать свою состоятельность с самого первого дня.
— Уж вам-то известно, что иначе "Зенит" с Луческу не обыграть, правда?
— К матчам с командами вроде "Зенита" или ЦСКА нужно подходить в идеальном физическом состоянии. Считаю, что именно благодаря таким тренировкам мы будем готовы биться со всеми, кто попытается помешать нам стать чемпионами, - цитирует Адриано официальный сайт "Спартака".
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