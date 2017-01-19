Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:32
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
Айдемир Даганов: Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты в "Анжи", но вопрос контракта не решен
14:16
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (9)
Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (9)
12:04
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
Мануэл Фернандеш: в Португалии переход, как у Самедова, наверняка вызвал бы разговоры и споры (3)
11:16
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (68)
Виталий Мутко: для адаптации к чемпионату мира "Крестовскому" нужно еще 1,5-2 млрд рублей (68)
Александр Григорян привел в "Анжи" капитана "Тосно"
Защитник "Тосно" Гурам Тетрашвили продолжит свою карьеру в "Анжи", передает официальный сайт клуба из ФНЛ.
"Лесники" и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Отмечается, что капитан "Тосно" уже работал под руководством главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна.
"Лесники" и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Отмечается, что капитан "Тосно" уже работал под руководством главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.