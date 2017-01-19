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Александр Григорян привел в "Анжи" капитана "Тосно"

Защитник "Тосно" Гурам Тетрашвили продолжит свою карьеру в "Анжи", передает официальный сайт клуба из ФНЛ.

"Лесники" и защитник команды Гурам Тетрашвили пришли к обоюдному соглашению о расторжении контракта. Отмечается, что капитан "Тосно" уже работал под руководством главного тренера махачкалинцев Александра Григоряна.
Теги: Тосно Анжи
Сегодня, 15:34
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