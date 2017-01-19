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Александр Селихов: в "Спартаке" встретили на редкость тепло (фото)

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал о первой тренировке красно-белых на сборе в Абу-Даби.

— Как вас встретили в нашей команде?

— На редкость тепло! Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует.

— Успели почувствовать разницу между "Амкаром" и таким топ-клубом, как "Спартак"?

— Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл.

Александр Селихов: в "Спартаке" встретили на редкость тепло (фото)


ФК "Спартак"
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 15:48
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(3)
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А Спартак иначе и не называли .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
как про Зенит пишут топ-клуб - только сопли и визги, вот Спартак назвали, все правильно?
Регистрация: 18.08.2013
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