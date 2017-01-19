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Даниэль Карвахаль выбыл на месяц

Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль получил повреждение подколенного сухожилия в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (1:2), сообщает Marca.

Футболист не сможет помочь своей команде в течение месяца. Карвахаль, скорее всего, пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", которая состоится 15 февраля.
Теги: Карвахаль Реал
Сегодня, 16:18
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