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"Ростов" в товарищеском матче обыграл китайский "Хэнань Цзянье"
В контрольном матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) "Ростов" обыграл со счётом 3:1 "Хэнань Цзянье".
Товарищеский матч
"Ростов" - "Хэнань Цзянье" 34:1
Голы: Бухаров, 6, Скопинцев, 23, Ерохин, 49
"Ростов": Гошев, Игрок на просмотре (Гранат, 46), Игрок на просмотре, Навас (Кудряшов, 46), Терентьев (Нандиньо, 46), Скопинцев (Киреев, 46), Гацкан (Препелицэ, 46), Байрамян, Нобоа (Ерохин, 47), Ярошенко (Григорьев, 46), Бухаров (Полоз, 46)
Товарищеский матч
"Ростов" - "Хэнань Цзянье" 34:1
Голы: Бухаров, 6, Скопинцев, 23, Ерохин, 49
"Ростов": Гошев, Игрок на просмотре (Гранат, 46), Игрок на просмотре, Навас (Кудряшов, 46), Терентьев (Нандиньо, 46), Скопинцев (Киреев, 46), Гацкан (Препелицэ, 46), Байрамян, Нобоа (Ерохин, 47), Ярошенко (Григорьев, 46), Бухаров (Полоз, 46)
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