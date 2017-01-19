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"Ростов" в товарищеском матче обыграл китайский "Хэнань Цзянье"

В контрольном матче на сборе в Абу-Даби (ОАЭ) "Ростов" обыграл со счётом 3:1 "Хэнань Цзянье".

Товарищеский матч

"Ростов" - "Хэнань Цзянье" 34:1

Голы: Бухаров, 6, Скопинцев, 23, Ерохин, 49

"Ростов": Гошев, Игрок на просмотре (Гранат, 46), Игрок на просмотре, Навас (Кудряшов, 46), Терентьев (Нандиньо, 46), Скопинцев (Киреев, 46), Гацкан (Препелицэ, 46), Байрамян, Нобоа (Ерохин, 47), Ярошенко (Григорьев, 46), Бухаров (Полоз, 46)
Теги: Ростов
Сегодня, 17:34
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3
(1)
№3 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
34:1, однако здравствуйте
Регистрация: 31.03.2015
№2 Написал: Sergant (Сегодня, 17:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
"Ростов" - "Хэнань Цзянье" 34:1

Исправьте, а то "Зенит" всего лишь 14 детям из Омана забил, ща расстроятся blush
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:36) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Молодцы пацаны ! Побед и удачи в следующих играх . Но 34 - 1 это через-чур ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
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