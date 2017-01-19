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Полузащитник "Рубина" Саму Гарсия на правах аренды перешел в "Леганес"

Полузащитник "Рубина" Саму Гарсия продолжит карьеру в "Леганесе".

Как сообщает официальный сайт казанского клуба, соглашение рассчитано на пять месяцев. В ближайшее время Гарсия прибудет в расположение "Леганеса" из Марбельи, где "Рубин" в данный момент проводит зимний сбор.

Саму Гарсия перешел в "Рубин" летом прошлого года из "Вильярреала".
Теги: Рубин Трансферы
Сегодня, 17:43
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