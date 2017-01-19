"Манчестер Юнайтед" готов потратить на Бернарду Силву 70 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Монако" Бернарду Силвой, сообщает ESPN.



По информации источника, манкунианцы серьезно заинтересованы в талантливом футболисте и готовы вложить в его трансфер 70 миллионов евро.