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"Манчестер Юнайтед" готов потратить на Бернарду Силву 70 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Монако" Бернарду Силвой, сообщает ESPN.

По информации источника, манкунианцы серьезно заинтересованы в талантливом футболисте и готовы вложить в его трансфер 70 миллионов евро.
Теги: Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 19:18
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