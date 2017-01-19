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Молодежная команда "Спартака" проиграла на Кипре "Астре"

Молодежная команда "Спартака" провела контрольный матч с румынской "Астрой" на сборе.

"Спартак" (мол.) (Москва, Россия) – "Астра" (Румыния) – 0:4

Голы: Никулае, 23 (0:1). Ловин, 35 – с пенальти (0:2). Флоря, 72 (0:3). А. Ионицэ, 75 (0:4).

"Спартак" (мол.): Аверкиев, Феофилактов (Мохбалиев, 46), Миронов (Актисов, 46), Костылев (Петрунин, 46), Красильниченко (Сазонов, 59), Володкин (Горовых, 46), Орехов (Пацев, 46), С. Бакаев (Киселев, 46), Прошляков (Гордеочук, 46), Никулин (Игнатов, 46), Юсупов (Костюков, 46).
Теги: Спартак Астра
Сегодня, 20:02
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№1 Написал: Sergant (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
отрумынили цыгане поросят laughing гунько вернулся blush
Регистрация: 15.12.2016
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