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Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии
Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что отказался возглавить сборную Норвегии.
"Да, на меня выходили представители федерации, но я остаюсь в клубе. У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в "Мольде". Работа в сборной – это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести "Мольде" к финалу Лиги чемпионов", - цитирует Сульшера AFP.
"Да, на меня выходили представители федерации, но я остаюсь в клубе. У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в "Мольде". Работа в сборной – это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести "Мольде" к финалу Лиги чемпионов", - цитирует Сульшера AFP.
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