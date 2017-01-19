Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что отказался возглавить сборную Норвегии.



"Да, на меня выходили представители федерации, но я остаюсь в клубе. У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в "Мольде". Работа в сборной – это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести "Мольде" к финалу Лиги чемпионов", - цитирует Сульшера AFP.