Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что отказался возглавить сборную Норвегии.

"Да, на меня выходили представители федерации, но я остаюсь в клубе. У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в "Мольде". Работа в сборной – это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести "Мольде" к финалу Лиги чемпионов", - цитирует Сульшера AFP.
Теги: Сборная Норвегии
Сегодня, 20:06
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.