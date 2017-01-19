Тьерри Анри: вижу в Алексисе Санчесе будущее "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри выразил надежду, что форвард Алексис Санчес продлит контракт с лондонским клубом.



"Не только я, как болельщик "Арсенала", хочу, чтобы Санчес остался в Лондоне. Все фанаты этого хотят. Возможно, чилийцу хочется попробовать свои силы в "Баварии" или ПСЖ, но не советую ему этого делать. Вижу в нем будущее "Арсенала", - сказал Анри Sky Sports.