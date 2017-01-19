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Арсен Венгер: считаю, что очень важно сохранить правило офсайда
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал предложения директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в футбольных правилах.
"Некоторые из предложений ван Бастена можно обсудить, к некоторым я отношусь скептически. По поводу положения "вне игры" у меня другое мнение. Считаю, что очень важно сохранить правило офсайда. Это один из важнейших аспектов футбола. Это интеллектуальное правило, при котором нужно использовать свой ум. Да, футбол прогрессирует. Люди говорят, что игра стала слишком компактной, но футбол эволюционирует длительное время. Защита усложняет задачу атаке, а нападение, в свою очередь, находит ответные решения", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".
"Некоторые из предложений ван Бастена можно обсудить, к некоторым я отношусь скептически. По поводу положения "вне игры" у меня другое мнение. Считаю, что очень важно сохранить правило офсайда. Это один из важнейших аспектов футбола. Это интеллектуальное правило, при котором нужно использовать свой ум. Да, футбол прогрессирует. Люди говорят, что игра стала слишком компактной, но футбол эволюционирует длительное время. Защита усложняет задачу атаке, а нападение, в свою очередь, находит ответные решения", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".
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