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Арсен Венгер: считаю, что очень важно сохранить правило офсайда

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал предложения директора по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастена относительно изменений в футбольных правилах.

"Некоторые из предложений ван Бастена можно обсудить, к некоторым я отношусь скептически. По поводу положения "вне игры" у меня другое мнение. Считаю, что очень важно сохранить правило офсайда. Это один из важнейших аспектов футбола. Это интеллектуальное правило, при котором нужно использовать свой ум. Да, футбол прогрессирует. Люди говорят, что игра стала слишком компактной, но футбол эволюционирует длительное время. Защита усложняет задачу атаке, а нападение, в свою очередь, находит ответные решения", - цитирует Венгера официальный сайт "Арсенала".
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 21:14
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(3)
№3 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 22:09) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: procop
На траве офсайд святое. Иначе убьём игру.

+ 1000 !
Регистрация: 23.09.2016
№2 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен с Венгером. Оффсайд убирать нельзя, иначе перейдём на одни забросы туда-обратно. Гвардиола просто офигеет.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: procop (Сегодня, 21:23) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
На траве офсайд святое. Иначе убьём игру.
Регистрация: 27.11.2016
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