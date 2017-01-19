Риад Будебуз может перебраться в "Сандерленд"

Риад Будебуз может покинуть "Монпелье", сообщает The Sun. 26-летний алжирец попал в сферу интересов "Сандерленда".



Отмечается, что Будебуз является главной целью Дэвида Мойеса на нынешнее трансферное окно.