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Риад Будебуз может перебраться в "Сандерленд"

Риад Будебуз может покинуть "Монпелье", сообщает The Sun. 26-летний алжирец попал в сферу интересов "Сандерленда".

Отмечается, что Будебуз является главной целью Дэвида Мойеса на нынешнее трансферное окно.
Теги: Сандерленд Трансферы Монпелье
Сегодня, 21:28
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