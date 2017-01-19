Филипп Лам: мы ждем не дождемся, когда наконец начнутся матчи

Капитан "Баварии" Филипп Лам отметил, что его команда с нетерпением ждём возобновления сезона после зимней паузы.



"Мы ждём не дождемся, когда наконец начнутся матчи, в которых на кону стоят очки и выход в следующий раунд", - цитирует Лама официальный сайт клуба.