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Осман Кадиев: Россия нефутбольная страна? А Стрельцов, Понедельник, Нетто откуда, из Аргентины? (17)
Филипп Лам: мы ждем не дождемся, когда наконец начнутся матчи
Капитан "Баварии" Филипп Лам отметил, что его команда с нетерпением ждём возобновления сезона после зимней паузы.
"Мы ждём не дождемся, когда наконец начнутся матчи, в которых на кону стоят очки и выход в следующий раунд", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
"Мы ждём не дождемся, когда наконец начнутся матчи, в которых на кону стоят очки и выход в следующий раунд", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
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