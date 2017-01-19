Карло Анчелотти: я доволен тем, как прошла зимняя пауза

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти поделился мыслями перед матчем 20-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга".



"Фрайбург" - хорошая команда. Нам предстоит сложный и очень интенсивный матч. Я доволен тем, как прошла зимняя пауза. Команда очень хорошо тренировалась. В физическом и психологическом плане она находится в хорошей форме. Мы работали для того, чтобы завтра быть готовыми. У меня хорошее предчувствие. Мы очень хорошо играли против "Лейпцига". Завтра мы хотим показать такую же хорошую игру. Сегодня холодно, завтра будет тоже холодно. Но обе команды будут в одинаковых условиях, - цитирует Анчелотти официальный сайт "Баварии".