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"Интер" готов заплатить "Роме" за Маноласа 40 млн евро
"Интер" летом готов предложить 40 млн евро "Роме" за защитника Костаса Маноласа, сообщает Goal.com.
При этом Манолас получит очень выгодные условия личного контракта – 4 миллиона евро за сезон. Тем самым "Интер" хочет выиграть конкуренцию в борьбе за игрока у английских клубов.
При этом Манолас получит очень выгодные условия личного контракта – 4 миллиона евро за сезон. Тем самым "Интер" хочет выиграть конкуренцию в борьбе за игрока у английских клубов.
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