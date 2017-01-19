Леонардо Ульоа может перебраться в "Алавес"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа попал в сферу интересов испанского "Алавеса", сообщает Sky Sports. Игрок выступает за свою нынешнюю команду с лета 2014-го, когда за 10,2 миллиона евро перешел из "Брайтона".



В последнее время Ульоа недоволен количеством своей игровой практики.