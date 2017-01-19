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Леонардо Ульоа может перебраться в "Алавес"

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа попал в сферу интересов испанского "Алавеса", сообщает Sky Sports. Игрок выступает за свою нынешнюю команду с лета 2014-го, когда за 10,2 миллиона евро перешел из "Брайтона".

В последнее время Ульоа недоволен количеством своей игровой практики.
Теги: Алавес Лестер Трансферы
Вчера, 23:13
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