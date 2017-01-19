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"Атлетико" забил три мяча "Эйбару"

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании "Атлетико" принимал на своём поле "Эйбар".

Кубок Испании

1/4 финала

"Атлетико" М - "Эйбар" 3:0

Голы: Гризманн, 28, Корреа, 60, Гамейро, 68

"Атлетико" М: Мойя, Савич. Хименес, Хуанфран, Луис, Гайтан (Годин, 77), Коке, Сауль, Феррейра-Карраско (Габи, 66), Гризманн, Корреа (Гамейро, 63)

"Эйбар": Йоэль, Лежён, Гальвес, Капа, Ривера, Эскаланте (Исаса, 74), Инуи (Луна, 65), Гонсалес (Энрич, 65), Рико, Пенья, Бебе

Предупреждения: Эскаланте, 27, Сауль, 63, Рико, 67, Гальвес, 85
Теги: Атлетико Эйбар
Вчера, 23:15
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