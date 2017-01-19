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Пер Мертезакер продлил контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Пер Мертезакер продлил контракт с нынешним клубом, сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.

"Никаких переговоров не было. У него была опция в контракте, которая позволяла продлить соглашение на один год, чем мы и воспользовались", - приводит слова тренера Sky Sports.
Теги: Мертезакер Арсенал
Вчера, 23:16
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