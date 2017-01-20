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Марко Трабукки: Каррера убедил Луиса Адриано перейти в "Спартак" с понижением зарплаты

Агент Марко Трабукки рассказал о деталях сделки по трансферу нападающего Луиса Адриано из "Милана" в "Спартак".

"Сделка была нелегкой в связи с тем, что "Милан" сейчас меняет руководство. Долгое время мы не знали даже, с кем вести переговоры. Массимо Каррера в октябре выразил Леониду Федуну свое желание приобрести Луиса Адриано, но до середины декабря мы не могли ничего делать - ждали информацию от "Милана", кто именно будет с нами вести переговоры.

Адриано очень сильно понравился Каррере несколько лет назад, когда "Шахтер" дважды играл с "Ювентусом" в Лиге чемпионов. "Они с нами делали все, что хотели", — вспоминал Массимо. Он уверен, что Луис Адриано — игрок очень хорошего уровня для европейского футбола и, соответственно, игрок топ-уровня для российского футбола.

В октябре у нас с Федуном и Каррерой был ужин. Президент "Спартак" сказал, что Луис - это игрок, который ему всегда нравился. "Марко, раз ты из Милана и дружишь с руководством, постарайся сделать нам этот трансфер", - попросил он.

Плохая физическая форма Адриано? Это все моя вина. Я хотел ему показать, какой красивый город Москва. Луис, как очень вежливый человек, перешел на мой режим питания. Но думаю, уже через неделю он будет в блестящей форме.

Я изначально предлагал Луису перейти из "Милана" в "Спартак" на понижение зарплаты. Он сказал, что уважает мнение, но не может согласиться на такое. Я думал, сделка уже не состоится. Но Каррера был более убедителен. После телефонного разговора с тренером Луис уже по-другому смотрел на это", - цитирует Трабукки "Матч ТВ".
Теги: Трабукки Спартак Адриано Каррера
Сегодня, 00:47
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну тут видимо Адриано рассматривается как основной форвард,или у Карреры есть вариант с двумя нападающими


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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