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Сенегал обыграл Зимбабве и возглавил свою группу на Кубке Африки

В матче второго тура группы B Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Зимбабве. Ранее в другом матче группы B сборная Туниса победила Алжир со счетом 2:1.

Кубок африканских наций. 2-й тур

Группа B

Сенегал - Зимбабве - 2:0

Голы: Мане, 9 (1:0); Севе, 13 (2:0)

Турнирное положение в группе следующее:

1. Сенегал - 6 очков (2 матча); 2. Тунис - 3 (2); 3-4. Зимбабве и Алжир - 1 (1).
Теги: Сборная Сенегала
Сегодня, 00:56
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