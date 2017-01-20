Сенегал обыграл Зимбабве и возглавил свою группу на Кубке Африки

В матче второго тура группы B Кубка Африки сборная Сенегала обыграла команду Зимбабве. Ранее в другом матче группы B сборная Туниса победила Алжир со счетом 2:1.



Кубок африканских наций. 2-й тур



Группа B



Сенегал - Зимбабве - 2:0



Голы: Мане, 9 (1:0); Севе, 13 (2:0)



Турнирное положение в группе следующее:



1. Сенегал - 6 очков (2 матча); 2. Тунис - 3 (2); 3-4. Зимбабве и Алжир - 1 (1).