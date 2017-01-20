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Источник: очень известный тренер консультировался у Массимо Карреры по поводу Марио Фернандеса

Агент Марко Трабукки сообщил интересные подробности по поводу консультации у главного тренера "Спартака" Массимо Карреры о защитнике ЦСКА Марио Фернандесе.

"Вчера один очень-очень известный европейский тренер неожиданно позвонил Каррере и спросил, что тот думает о Марио Фернандесе. То есть большой клуб интересуется Фернандесом. Сам я вчера вечером это узнал. Думаю, это не просто так", - рассказал Трабукки в эфире программы "Все на футбол".

Трабукки также рассказал, что год назад он предлагал ЦСКА защитника Ибрагима Цаллагова, который нынешней зимой перебрался из "Крыльев Советов" в "Зенит". "Ровно год назад я бесплатно предлагал Цаллагова в ЦСКА, но "армейцы" решили, что это не игрок их уровня.

И мне интересно, кто ошибся - ЦСКА или "Зенит". Кто-то точно ошибся, узнаем это через полгода. Если Цаллагов не будет проходить в основу "Зенита", то ЦСКА был прав. Если он будет блистать в "Зените" и станет играть в сборной, то окажется, что ЦСКА был очень не прав", - заявил Трабукки.

Газета.ru
Теги: Каррера Фернандес Трабукки
Сегодня, 00:59
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(0)
№5 Написал: vlees (Сегодня, 02:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Уйдет и мы навсегда забудем об этом игроке,игроки которые уходят из цска в европе теряются и полирует лавку.
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Sergant (Сегодня, 01:52) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Каррера очень удивился, почему "один очень-очень известный европейский тренер" не интересовался защитниками спартачка? laughing
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Аленичев позвонил,просто так попистеть,а они раздули smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: скальп (Сегодня, 01:22) #
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членси
Регистрация: 24.12.2016
№1 Написал: pashtet45 Красноярск (Сегодня, 01:13) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Челси, скорее всего.


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Ничто не истинно,все дозволено!!!

Свой человек это тот,с которым есть о чем помолчать
Регистрация: 10.01.2009
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