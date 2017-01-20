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ЦСКА сыграет с чешской "Викторией" на втором сборе

ЦСКА на втором тренировочном сборе в Испании проведет контрольный матч с "Викторией", передает официальный сайт чешского клуба.

Встреча запланирована на 2 февраля и должна пройти в Аликанте. Второй сбор ЦСКА пройдет в Кампоаморе с 26 января по 7 февраля.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 01:16
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