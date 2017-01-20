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"Барселона" впервые за десять лет выиграла в гостях у "Реала Сосьедад"

"Барселона" нанесла поражение "Реалу Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Сине-гранатовые прервали безвыигрышную серию в Сан-Себастьяне, которая длилась с 5 мая 2007 года.

Кубок Испании. 1/4 финала

"Реал Сосьедад" - "Барселона" - 0:1

Голы: Неймар, 26 (пен.)

"Реал Сосьедад": Рульи - Навас, Элустондо, Берчиче, Мартинес - Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль, Прието, (Каналес, 82), Вела, (Хуанми, 78), - Виллиан Жозе, (Конча, 85).

"Барселона": Силлессен - Умтити, Пике, Динь, Серджи Роберто - Ракитич, (Денис Суарес, 76), Бускетс, Иньеста, (Гомеш, 46), - Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Месси, 43, Неймар, 70, Ильярраменди, 90+3.
Теги: Барселона Реал Сосьедад
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