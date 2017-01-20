Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и бельгийской футбольной ассоциации

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации, сообщает L`Equipe.

Диарра летом 2014 года покинул "Локомотив", после чего ФИФА обязала игрока выплатить "железнодорожникам" компенсацию. Позже Диарра подал на решение ФИФА апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который подтвердил, что полузащитник сборной Франции должен заплатить "Локомотиву" десять миллионов евро за разрыв контракта.

В июле 2015 года Диарра подписал контракт с "Марселем", но в феврале игрок намеревался перейти в бельгийский "Шарлеруа". В ходе переговоров бельгийский клуб запросил гарантии, что его не обяжут выплачивать компенсацию Диарры "Локомотиву". "Шарлеруа" не получил подобных гарантий от ФИФА и KBVB и не стал подписывать контракт с игроком.

Осенью 2016 года Диарра подал иск в суд на ФИФА и KBVB, потребовав шесть миллионов евро в качестве компенсации за несостоявшийся трансфер. В четверг стало известно, что суд города Эно признал, что организации помешали осуществлению трансфера француза в "Шарлеруа". При этом сумма компенсации источником не называется.

Р-Спорт
Теги: Диарра
Сегодня, 01:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.