Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Робиньо вызван в сборную Бразилии на благотворительный матч для "Шапекоэнсе"

Экс-нападающий "Реала", "Манчестер Сити" и "Милана" Робиньо, ныне защищающий цвета "Атлетико Минейро", получил вызов в состав сборной Бразилии на товарищеский матч против Колумбии. Встреча будет посвящена памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба "Шапекоэнсе", сообщает ESPN FC.

Для 32-летнего футболиста этот матч за национальную команду станет первым за последние полтора года.

Сборная Бразилии специально для этого матча была составлена только из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Игра состоится в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" 25 января. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников "Шапекоэнсе".

Газета.ru
Теги: Робиньо Сборная Бразилии
Сегодня, 02:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.