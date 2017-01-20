Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Рома" разгромила "Сампдорию" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Рома" забила 4 мяча в ворота "Сампдории" в рамках 1/8 финала Кубка Италии и вышла в следующий раунд турнира. В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против "Чезены".

Кубок Италии. 1/8 финала

"Рома" - "Сампдория" - 4:0

Голы: Найнгголан, 39, Джеко, 47, Эль-Шаарави, 61, Найнгголан, 90.

"Рома": Бекер, Перес, Руй (Эмерсон, 78), Жесус, Фасио, Рюдигер, Росси, Паредес, Найнгголан, Эль-Шаарави (Перотти, 67), Джеко (Тотти, 62)

"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Додо (Павлович, 78), Сильвестре, Реджини, Чигарини, Джуричич, Фернандеш, Линетти (Прает, 68), Будимир (Шик, 62), Мурьель.
Теги: Рома Сампдория
Сегодня, 02:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.