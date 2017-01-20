"Рома" разгромила "Сампдорию" и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Рома" забила 4 мяча в ворота "Сампдории" в рамках 1/8 финала Кубка Италии и вышла в следующий раунд турнира. В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против "Чезены".



Кубок Италии. 1/8 финала



"Рома" - "Сампдория" - 4:0



Голы: Найнгголан, 39, Джеко, 47, Эль-Шаарави, 61, Найнгголан, 90.



"Рома": Бекер, Перес, Руй (Эмерсон, 78), Жесус, Фасио, Рюдигер, Росси, Паредес, Найнгголан, Эль-Шаарави (Перотти, 67), Джеко (Тотти, 62)



"Сампдория": Пуджони, Берешиньски, Додо (Павлович, 78), Сильвестре, Реджини, Чигарини, Джуричич, Фернандеш, Линетти (Прает, 68), Будимир (Шик, 62), Мурьель.