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"Эльфсборг": ведем переговоры с "Краснодаром" о переходе Виктора Клаессона

Полузащитник "Эльфсборга" Виктор Клаессон близок к переходу в "Краснодар". Информацию об этом изданию FotbollDirekt подтвердил спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон.

"Мы ведем переговоры с "Краснодаром", я могу это подтвердить. Скорее всего, в ближайшее время он отправится в Краснодар, чтобы поближе познакомиться с инфраструктурой клуба", - сказал Андреассон.

Ранее сообщалось, что краснодарский клуб предложил за 25-летнего футболиста около €1,9 млн.
Теги: Краснодар
Сегодня, 02:45
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