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"Тосно" подписал воспитанника ЦСКА из курского "Авангарда"

"Тосно" подписал контракт с защитником Денисом Никитиным, передает "СЭ".

Соглашение с 19-летним футболистом, который в январе находился на просмотре в команде, рассчитано на 3,5 года. Последние полгода Никитин, являющийся воспитанником ЦСКА, провел в составе курского "Авангарда".

"Очень рад стать частью такого клуба как "Тосно". Перед ним стоят серьезные задачи, приложу максимум усилий и постараюсь быть полезным своей новой команде.

Также хотел бы поблагодарить руководство и весь коллектив курского "Авангарда", где я провел первую часть нынешнего сезона, и пожелать команде сохранить лидирующие позиции во втором круге", - сказал Никитин.
Теги: Тосно Никитин
Сегодня, 02:50
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№1 Написал: Sergant (Сегодня, 03:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
На сайтах Тосно и курского Авангарда ни слова об этом. А сам Никитин стоит в составе Авангарда на сайте
Регистрация: 15.12.2016
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