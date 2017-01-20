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Евгений Селезнев: Адриано - нормальный, но я в "Шахтере" общался с другими бразильцами

Экс-нападающий "Кубани" Евгений Селезнев рассказал о новичке "Спартака" Луисе Адриано, с которым они вместе играли за донецкий "Шахтер".

– Ваш партнер по "Шахтеру" Луис Адриано теперь в "Спартаке". Получится у него?

– Время покажет. Он хороший игрок. Просто так люди не берут Кубок УЕФА, не выступают в таком клубе, как "Шахтер", не забивают столько мячей. Правильно? Просто так в "Милан" людей не зовут.

– Но вот в "Милане" у него как раз не задалось.

– Так бывает. Это футбол. Я два раза в "Шахтере" играл, а на третий не получилось. И что – крест на мне теперь ставить? Всякое случается.

– Тяжело было бороться с Адриано за место в составе?

– Ну как сложно? Мы не боролись, а работали ради общего дела. В первый сезон завоевали Кубок УЕФА, во второй – выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок, а я еще стал лучшим бомбардиром первенства.

– А что он за человек? С ним просто найти общий язык?

– Да нормальный человек. Но я больше дружил с другими бразильцами. С Жадсоном. Он веселый. А Адриано поспокойнее. А заиграет ли он в России, это вам только Нострадамус об этом скажет – звоните ему.

СЭ
Теги: Селезнев Адриано Шахтер
Сегодня, 02:59
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